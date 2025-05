Auftritt in Glasgow: Olly Murs: Konzertabbruch nach nur sechs Liedern

Der britische Popsänger Olly Murs (41) musste seine Fans in Glasgow enttäuschen. Er brach seinen ausverkauften Konzertabend in der Hydro Arena nach nur 20 Minuten und sechs Songs abrupt ab. "Das ist mir noch nie passiert, aber ihr könnt hören, dass meine Stimme weggeht", erklärte Murs laut britischer "Daily Mail" sichtlich mitgenommen seinem Publikum. "Ich möchte euch das Konzert geben, das ihr verdient, also kann ich nicht weitermachen. Ich werde zurückkommen, aber ich muss jetzt gehen."

Sänger fühlte sich angeschlagen

Wenige Stunden später meldete sich der 41-Jährige via Instagram-Story zu Wort und richtete eine emotionale Entschuldigung an seine Anhänger. "Glasgow, es tut mir so leid, dass ich nach sechs Songs gehen und die Show absagen musste. Ich habe das in 15 Jahren noch nie getan."

Lesen Sie auch

Der "Troublemaker"-Interpret erklärte seinen Fans den dramatischen Verlauf des Abends: "Meistens können wir als Sänger irgendwie durchhalten, wenn unsere Stimme nicht bei 100 Prozent ist. Ich bin heute Abend rausgegangen und dachte, meine Stimme ist großartig. Ich fühlte mich etwas angeschlagen, aber ich dachte nicht, dass ich die Show nicht schaffen könnte, sonst wäre ich nicht rausgekommen."

Die Realität auf der Bühne war jedoch eine andere. "Wie ihr wahrscheinlich an meiner Stimme hören könnt, klang sie einfach schrecklich, und es ist unfair für euch, die ihr all das Geld ausgegeben habt, um mich zu sehen. Ihr verdient die beste Show und mich in Bestform", führte Murs aus und schloss mit den Worten: "Es tut mir vom Herzen leid, hoffentlich kann ich mich davon erholen."

Der Sänger kündigte an, noch am Donnerstagabend einen Arzt aufzusuchen und hoffte, seinen Fans bald ein Update über seine anstehenden Shows geben zu können. Seine "15 Years of Hits"-Tour soll den Sänger eigentlich am 23. Mai nach Manchester führen. Am Wochenende stehen Auftritte in Birmingham und London an.