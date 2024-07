Auftritt in Gelsenkirchen: Stalker vor Taylor-Swift-Konzert festgenommen

1 Aus Gelsenkirchen wird in diesen Tagen "Swiftkirchen". Foto: imago images/Funke Foto Services

Am Mittwochabend begeisterte Taylor Swift ihre Fans in Gelsenkirchen. Vor der Show musste die US-Sängerin jedoch eine unschöne Nachricht verkraften. Nach Drohungen gegen sie wurde ein Stalker in Gewahrsam genommen.











Link kopiert



Taylor Swift (34) macht Halt in Deutschland. Nach dem ersten "The Eras"-Konzert hierzulande am Mittwochabend (17. Juli) in Gelsenkirchen hat die Polizei Bilanz gezogen. Insgesamt sei die Show der US-Sängerin in der Veltins-Arena "eine friedliche Veranstaltung" gewesen, bei der die rund 60.000 Besucher "gesungen, getanzt und gefeiert" hätten, heißt es in einer Mitteilung vom 18. Juli. Doch vor dem Konzert gab es einen Zwischenfall.