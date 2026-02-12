„Tatort“-Schauspielerin Anna Schudt, bald in Fellbach mit „Love Letters“ zu erleben, spricht über eigene Liebesbriefe, ihre Rolle als Gaby Köster und den neuen Kinofilm „Die Ältern“.
Bundesweit reisende Theatergänger kennen sie von der Schaubühne in Berlin oder aus dem Düsseldorfer Schauspielhaus. Weitaus größere Bekanntheit erlangte Anna Schudt durch ihre TV-Auftritte – etwa durch ihre 22 Einsätze in elf Jahren als Hauptkommissarin Martina Böhnisch im „Tatort Dortmund“ an der Seite von Jörg Hartmann. Weithin Aufsehen erregte sie auch 2017 in ihrer Darstellung der von einem Schlaganfall gezeichneten Komikerin Gaby Köster im RTL-Fernsehfilm „Ein Schnupfen hätte auch gereicht“. Kurz vor ihrer gemeinsamen Lesung aus dem Buch „Love Letters“, in der sie erneut gemeinsam mit ihrem Kollegen Jörg Hartmann zu erleben ist, spricht die 51-Jährige über ihre eigenen Liebesbriefe, ihre Dialektfähigkeiten, den Abend in Fellbach und über ihren brandaktuellen Film „Die Ältern“.