Auftritt in East London: König Charles und Königin Camilla treffen Idris Elba in seiner Heimat

König Charles III. und Königin Camilla haben in East London das 65-jährige Jubiläum eines Colleges gefeiert. Dabei trafen sie auch auf Schauspielstar Idris Elba, der aus dem Stadtbezirk stammt und die Schule besuchte.

Ein ganz besonderer Tag in East London: König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) haben am Mittwoch die Gegend Barking and Dagenham besucht. Dabei trafen sie auch auf einen der berühmtesten Söhne des Stadtbezirks im Osten der britischen Hauptstadt: Hollywood-Star Sir Idris Elba (53).

Das Zusammentreffen fand auf dem Rush Green Campus des Barking and Dagenham College statt. Für Idris Elba war es eine Rückkehr zu seinen Wurzeln: Der "Luther"-Star ist ein ehemaliger Student (Alumnus) des Colleges. Seine Verbundenheit zur Bildungseinrichtung ist so groß, dass dort sogar ein eigenes Studio nach ihm benannt wurde.

In entspannter Atmosphäre feierten die Royals gemeinsam mit dem Schauspieler das 65-jährige Jubiläum des Colleges. Während des Rundgangs besuchten sie verschiedene Workshops, in denen Studenten ihr Können zeigten. Dabei kam es zu herzlichen Szenen: Der König und Idris Elba wurden lachend beobachtet, wie sie Scherze austauschten und sich sichtlich angeregt über die Förderung junger Talente in der Kreativbranche unterhielten.

Ein Tag im Zeichen der Gemeinschaft und Kreativität

Bevor es zum Treffen mit der Schauspiel-Prominenz kam, startete das royale Paar seinen Tag am Barking Learning Centre. Dort zeigten sie sich bürgernah, unterhielten sich mit Freiwilligen und bewunderten die Fortschritte lokaler Projekte, wie die "Library of Things" und innovative Coding-Kurse für Kinder.

Nach dem Treffen mit Idris Elba setzte König Charles seinen Weg allein zu den Eastbrook Studios in Dagenham fort. Inspiriert von der Begegnung mit Elba, tauchte der Monarch dort tiefer in die Welt der Filmproduktion ein. Mit einem leidenschaftlichen Ruf nach "Action!" bediente er die Filmklappe und gab damit den symbolischen Startschuss für die nächste Generation von Filmemachern im Osten Londons.