Auftritt in East London: König Charles und Königin Camilla treffen Idris Elba in seiner Heimat

König Charles III. und Königin Camilla haben in East London das 65-jährige Jubiläum eines Colleges gefeiert. Dabei trafen sie auch auf Schauspielstar Idris Elba, der aus dem Stadtbezirk stammt und die Schule besuchte.
Ein ganz besonderer Tag in East London: König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) haben am Mittwoch die Gegend Barking and Dagenham besucht. Dabei trafen sie auch auf einen der berühmtesten Söhne des Stadtbezirks im Osten der britischen Hauptstadt: Hollywood-Star Sir Idris Elba (53).