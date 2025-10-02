Heidi Klum jagt von Termin zu Termin: Direkt von der Fashion Week in Paris reiste das Topmodel nach Düsseldorf. Im weißen Zweiteiler posierte sie bestens gelaunt - und verriet im Interview neben Modegeheimnissen auch, welche Ratschläge sie jungen Frauen mit auf den Weg geben möchte.
Heidi Klum (52) gönnt sich derzeit keine Pause: Direkt von der Fashion Week in Paris reiste sie nach Düsseldorf, wo das Supermodel auf der Königsallee den neuen Pop-up-Store von L'Oréal Paris eröffnete. "Ich liebe es, unterwegs zu sein", schwärmt die 52-Jährige.