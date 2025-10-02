Heidi Klum jagt von Termin zu Termin: Direkt von der Fashion Week in Paris reiste das Topmodel nach Düsseldorf. Im weißen Zweiteiler posierte sie bestens gelaunt - und verriet im Interview neben Modegeheimnissen auch, welche Ratschläge sie jungen Frauen mit auf den Weg geben möchte.

Heidi Klum (52) gönnt sich derzeit keine Pause: Direkt von der Fashion Week in Paris reiste sie nach Düsseldorf, wo das Supermodel auf der Königsallee den neuen Pop-up-Store von L'Oréal Paris eröffnete. "Ich liebe es, unterwegs zu sein", schwärmt die 52-Jährige.

In einem eleganten weißen Ensemble aus Rock und Bluse erschien sie bestens gelaunt und perfekt gestylt vor ihren wartenden Fans. "Wenn ich mich gut fühle, strahle ich automatisch", erklärt die vierfache Mutter. Im Interview spricht Klum nicht nur über Mode, sondern verrät auch, welche Tipps sie jungen Frauen mit auf den Weg geben möchte.

Von der Pariser "Le Défilé"-Show ging es direkt nach Düsseldorf zur Eröffnung des Pop-up Stores - ein ganz schön straffes Programm?

Heidi Klum: Ich liebe es, unterwegs zu sein - besonders rund um die Fashion Week macht das einfach großen Spaß. Solche Momente wie jetzt in Düsseldorf geben mir unglaublich viel Energie: Im Pop-up kann man in die Welt von L'Oréal Paris eintauchen, die neuesten Highlights ausprobieren und sich sogar im exklusiven Défilé-Look schminken lassen. Mein persönliches Highlight war das Meet & Greet im Store. Ehrlich gesagt dachte ich am Anfang, vielleicht kommt gar niemand - und dann war es so schön, die vielen Fans dort zu treffen.

In Paris glänzten Sie in einem eleganten schwarzen Kleid, in Düsseldorf setzten Sie auf ein weißes Set aus langem Rock und passender Bluse. Wie wählen Sie Ihre Looks aus?

Klum: Ich entscheide das immer ganz spontan - ein Look muss einfach zu meiner Stimmung passen. In Paris habe ich mich für einen Show-Look entschieden, der für mich die perfekte Mischung aus Power und Eleganz verkörperte.

Outfit und Make-up unterstreichen die Persönlichkeit. Was sagen Ihr Kleiderschrank und Ihre Beauty-Produkte über Sie aus?

Klum: Mein Kleiderschrank ist wie ein großer Department-Store - ich liebe es, schöne Stücke aufzubewahren und immer wieder neu zu kombinieren. Bei Beauty-Produkten bin ich ebenso treu. Und beim Make-up variiere ich von einem natürlichen "No-Make-up-Look" bis hin zu voller Glam - richtig "auf die Zwölf".

Sie stehen immer top gestylt vor der Fernsehkamera, auf dem roten Teppich oder dem Laufsteg. Verspüren Sie Druck, Perfektion abzuliefern?

Klum: Mir ist wichtig, einen Look zu wählen, in dem ich mich wirklich wohlfühle. Denn Perfektion allein kann manchmal langweilig sein - das Echte macht uns doch aus. Wenn ich mich gut fühle, strahle ich automatisch, und genau das ist für mich wahre Schönheit.

Wie gehen Sie damit um, wenn Sie mal einen schlechten Tag haben und vor der Kamera stehen?

Klum: Dann vertraue ich auf ein gutes Team - und auf gutes Make-up! (lacht)

Gibt es einen Unterschied zwischen Heidi Klum vor der Kamera und der Privatperson Heidi Klum?

Klum: Natürlich. Vor der Kamera bin ich "on", privat bin ich einfach Heidi. Zu Hause laufe ich viel entspannter herum.

Wie oft setzen Sie auf Jogginghose und verzichten auf Make-up?

Klum: Sehr oft! Zu Hause bin ich am liebsten gemütlich unterwegs - Jogginghose, T-Shirt, ungeschminkt. Ich glaube, das ist mein Geheimnis: die Balance zwischen den Glamour-Momenten und dem ganz normalen Alltag.

Sie sind in Deutschland und in den USA ein Star - was raten Sie jungen Frauen, die sich eine Karriere wie Ihre wünschen?

Klum: Mein bester Tipp für junge Frauen: Seid ihr selbst, glaubt an euch und habt keine Angst, anders zu sein. Genau das macht euch spannend. Setzt eure eigenen Maßstäbe - ihr seid es wert, euren eigenen Weg zu gehen.

Ist es als junge Frau heute schwieriger oder leichter, seinen eigenen Weg zu finden als bei Ihnen damals?

Klum: Ich glaube, jede Generation hat ihre eigenen Herausforderungen. Als ich angefangen habe, gab es Social Media noch nicht - man musste sich behaupten, ohne eine Plattform, auf der man sich selbst präsentieren konnte. Heute gibt es viel mehr Möglichkeiten, sichtbar zu werden, aber gleichzeitig auch viel mehr Druck, ständig perfekt zu erscheinen. Genau deshalb ist es so wichtig, sich nicht zu vergleichen. Jede Frau sollte ihren eigenen Weg gehen, ihre eigene Stimme finden - und stolz darauf sein.

Was hätten Sie gerne schon vor 30 Jahren gewusst, was Sie heute der jüngeren Generation weitergeben wollen?

Klum: Dass man nicht immer alles perfekt machen muss. Fehler sind erlaubt, und auch Umwege darf man gehen - oft bringen sie einen sogar noch weiter.

Sie gelten als Vorbild für Frauen aller Altersstufen: Was ist das Wichtigste, was Sie anderen mitgeben wollen und können?

Klum: Schönheit ist keine Frage des Alters. Es geht vielmehr darum, wie man sich fühlt und wie man mit sich selbst umgeht. Selbstbewusstsein ist das schönste Accessoire, das man tragen kann. Besonders inspirierend finde ich Botschafterinnen von L'Oréal Paris wie Andie MacDowell, die mit über 60 noch so stark und elegant auftreten und zeigen: Schönheit entwickelt sich mit uns.

Neben Ihren Red-Carpet-Looks sind Ihre Halloween-Auftritte legendär. Was ist das Schönste am Verkleiden für Sie - und worauf können sich die Fans dieses Jahr freuen?

Klum: Halloween ist für mich ein Riesenspaß - ich liebe es, in eine ganz andere Rolle zu schlüpfen und meine Fantasie auszuleben. Mehr darf ich noch nicht verraten, aber eines kann ich sagen: Es wird auf jeden Fall wieder spektakulär.