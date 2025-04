Auftritt in Basel: Paola Felix feiert ESC-Comeback mit bald 75 Jahren

Die Vorbereitungen für den Eurovision Song Contest 2025 in Basel laufen auf Hochtouren. Die Veranstalter haben jetzt ein besonderes Highlight präsentiert: Die Schweizer Gesangslegende Paola Felix (74) wird beim ESC auf der Bühne stehen. Die ehemalige ESC-Teilnehmerin, die 1969 mit "Bonjour Bonjour" den fünften Platz für die Schweiz holte, bezeichnete den bevorstehenden Auftritt als ihr "größtes Geschenk" zu ihrem 75. Geburtstag - den sie am 5. Oktober feiert.

"Alle guten Dinge sind drei. Ich war schon zweimal für die Schweiz am ESC. Das dritte Mal - das ist mein größtes Geschenk zu meinem 75. Geburtstag dieses Jahr", sagte Felix laut Schweizer Medien bei der Pressekonferenz der ESC-Organisatoren in Basel. Obwohl sie sich aus dem Showbusiness zurückgezogen hat, nimmt sie für diesen besonderen Anlass "das Mikro gerne wieder in die Hand".

Schweizer ESC-Geschichte zum Leben erweckt

Felix wird gemeinsam mit weiteren Schweizer ESC-Legenden - Peter Reber von Peter, Sue & Marc sowie den jüngeren ESC-Teilnehmern Luca Hänni und Gjon's Tears - ein Medley performen, das die musikalische ESC-Geschichte der Schweiz feiert. Peter Reber, dessen Gruppe die Schweiz insgesamt viermal beim ESC vertrat und zweimal den vierten Platz belegte, versprach: "Es wird fantastisch!"

Der Auftritt ist Teil eines umfangreichen Showelements, das sowohl die Tradition als auch die Moderne der Schweiz verbinden soll. Die Organisatoren bezeichnen es als "kraftvolle Hommage an die Schweizer ESC-Geschichte". Auch dem Sieg von Nemo 2024 in Malmö, der den ESC zurück in die Schweiz brachte, wird in diesem Zusammenhang Tribut gezollt.

Welche weiteren Highlights das Publikum erwarten darf, bleibt vorerst geheim - die Überraschungen werden in den kommenden Tagen nach und nach auf Social Media enthüllt.

Basel im ESC-Fieber

Die Vorbereitungen für den Musikwettbewerb sind auch in der Stadt selbst in vollem Gange. Die Schlüsselübergabe zur St. Jakobshalle fand bereits letzte Woche statt, die Location wird derzeit in eine spektakuläre ESC-Bühne verwandelt. "Wir arbeiten 24/7 in drei Schichten", erklärte ESC-Executive-Producer Reto Peritz. "Die Bühne wird rechtzeitig für die Proben fertig sein."

Executive-Producer Moritz Stadler fügte hinzu: "Wir haben noch Millionen von Problemen, aber nichts, was wir nicht erwartet hätten." Das unterstreicht die Dimension dieses internationalen Großereignisses, das am 10. Mai mit der Eröffnung des Eurovision Village im MesseQuartier Basel beginnt.

Rekord-Eröffnungszeremonie geplant

Auch bei der Eröffnungszeremonie wollen die Veranstalter neue Maßstäbe setzen. ESC-Projektleiter Beat Läuchli kündigte an: "Wir schaffen etwas nie Dagewesenes. Wir bauen den längsten, spektakulärsten Turquoise-Carpet der ESC-Geschichte." Die Zeremonie wird demnach im Rathaus beginnen, dann geht es zu Fuß und mit Oldtimer-Trams Richtung Messegelände. Tänzer, Techno-Acts und Alphornbläser werden den Eröffnungszug begleiten, und auch die Basler Fasnacht wird eine Rolle spielen.

Für Zuschauerinnen und Zuschauer gibt es gute Neuigkeiten: Ab dieser Woche werden weitere Tickets über den "Ticketcorner-Fansale" angeboten, nachdem die bisherigen Kontingente rasch ausverkauft waren. Sogar für die "Grand Final Public Viewing Show" sind wieder Plätze verfügbar.

