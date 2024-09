Auftritt im US-Fernsehen: Prinz Harry erlebt bei Jimmy Fallon eine Horrorshow

1 Prinz Harry in New York. Foto: imago/ZUMA Press Wire / Sonia Moskowitz Gordon

Prinz Harry hat bei seiner New-York-Reise nicht nur ernste Auftritte wahrgenommen. Bei einem Besuch in Jimmy Fallons TV-Show bekam es der Royal mit Zombies und Werwölfen zu tun.











Prinz Harry (40) hat US-Moderator Jimmy Fallon (50) in dessen Sendung "The Tonight Show" einen Besuch abgestattet. Dabei stimmten sich die beiden offenbar schon mal auf Halloween ein. In einem Teil der Show führte Fallon seinen royalen Gast laut "The Hollywood Reporter" im Rockefeller Center in New York City durch sein neues Spuklabyrinth, das den Namen "Jimmy Fallon's Tonightmares" trägt.