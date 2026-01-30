Auftritt beim Sundance Film Festival: Sohn von Angelina Jolie und Brad Pitt will Produzent werden

Der Sohn von Angelina Jolie und Brad Pitt überraschte beim Sundance Film Festival in Utah. Der 22-jährige Pax zeigte sich mit Filmemachern und plant laut Insidern, selbst als Produzent in Hollywood Fuß zu fassen.
Pax Jolie-Pitt (22), Sohn von Angelina Jolie (50) und Brad Pitt (62), sorgte beim diesjährigen Sundance Film Festival für Aufsehen. Er erschien zu einer Vorführung des Thrillers "Self Custody" in Park City, Utah - und posierte dort ganz selbstverständlich neben Regisseur Garrett Patten und Produzent Fernando Ferro.