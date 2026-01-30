Auftritt beim Sundance Film Festival: Sohn von Angelina Jolie und Brad Pitt will Produzent werden

Der Sohn von Angelina Jolie und Brad Pitt überraschte beim Sundance Film Festival in Utah. Der 22-jährige Pax zeigte sich mit Filmemachern und plant laut Insidern, selbst als Produzent in Hollywood Fuß zu fassen.

Pax Jolie-Pitt (22), Sohn von Angelina Jolie (50) und Brad Pitt (62), sorgte beim diesjährigen Sundance Film Festival für Aufsehen. Er erschien zu einer Vorführung des Thrillers "Self Custody" in Park City, Utah - und posierte dort ganz selbstverständlich neben Regisseur Garrett Patten und Produzent Fernando Ferro.

In einem rot karierten Hemd mischte sich der 22-Jährige unter die Filmemacher und war anschließend auch bei einer Party im Nachtclub Velvet Room dabei.

Gespräche über gemeinsame Projekte

Laut einer Quelle, die mit der US-Klatschseite "TMZ" sprach, hat Pax ernsthafte Ambitionen: Er wolle ins Produzieren einsteigen und führe bereits Gespräche mit Ferro und Patten über zukünftige Projekte. An "Self Custody" selbst war er nicht beteiligt - die Einladung zum Festival kam von den Filmemachern. Dem 22-Jährigen gehe es dabei "extrem gut", wie ein Insider verriet.

Seine Mutter hatte diese Entwicklung bereits vor Jahren vorausgeahnt. "Keines meiner Kinder möchte Schauspieler werden", sagte Angelina Jolie 2016 im Interview mit "BBC Radio 4". "Ich glaube, sie mögen den Prozess des Filmemachens von außen." Ganz unbekannt ist die Filmwelt für Pax allerdings nicht: Er hatte einen kleinen Auftritt in Jolies "Maleficent" (2014) und lieh der Figur Yoo in "Kung Fu Panda 3" (2016) seine Stimme.

Vom Waisenhaus in Vietnam nach Hollywood

Geboren wurde Pax am 29. November 2003 in Vietnam, wo er seine ersten Lebensjahre im Tam Binh Waisenhaus nahe Ho Chi Minh City verbrachte. Angelina Jolie adoptierte ihn 2007, Brad Pitt offiziell ein Jahr später. Neben dem Film interessiert sich der junge Mann auch für Musik. "Pax liebt Musik und das Auflegen", verriet Jolie damals ebenfalls.

Sechs Geschwister gehen eigene Wege

Pax ist einer von sechs Geschwistern, die alle ihre eigenen Pfade einschlagen. Sein älterer Bruder Maddox (24) verfolgt eine Karriere als Pilot und hat auch an einigen Projekten seiner Mutter mitgearbeitet. Schwester Zahara (21) studiert am renommierten Spelman College in Atlanta. Shiloh (19) hat sich als leidenschaftliche Tänzerin und Choreografin einen Namen gemacht. Die jüngsten Geschwister, die 17-jährigen Zwillinge Knox und Vivienne, führen ein eher zurückgezogenes Leben. Vivienne half ihrer Mutter jedoch 2024 bei der Produktion von "The Outsiders" am Broadway.