Auftritt bei Rock im Park & Rock am Ring: Gossip Girl-Star Taylor Momsen bei deutschen Festivals

Taylor Momsen wurde durch "Gossip Girl" als Schauspielerin bekannt, brannte jedoch schon immer für die Musik. Im Interview erzählt die Sängerin, wie glücklich sie mit ihrem Ausstieg bei der Serie war und weshalb sie das deutsche Festival-Publikum liebt.
Für "Gossip Girl"-Fans bleibt Taylor Momsen (32) untrennbar mit Jenny Humphrey verbunden. Als rebellische Außenseiterin kämpfte sich ihre Figur durch die glamouröse Welt der Upper East Side und entwickelte sich zur ehrgeizigen Modedesignerin. Während der vierten Staffel stieg Momsen aus, um sich der Musik zu widmen. Dieser Schritt fühle sich heute wie damals richtig an, wie sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt. "Sobald ich die Schauspielerei hinter mir lassen konnte, habe ich es getan. Es war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe", sagt sie.