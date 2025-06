Auftritt bei Jimmy Kimmel Live!: Heidi Klum spielt mit Sexappeal

Wow-Auftritt von Heidi Klum: Das Model hat in einem figurbetonten Minikleid alle Blicke auf sich gezogen. In dem knappen Dress tanzte sie dann noch durch den Backstage-Bereich eines Studios.

Heidi Klum (52) hat sich am Donnerstag bei einem Auftritt in der Talkshow "Jimmy Kimmel Live!" sexy in Szene gesetzt. Das Model betonte ihr Dekolleté und ihre Figur mit einem hautengen Minikleid. Ein besonderes Detail: In Hüfthöhe zierte ein pinkes Stück Stoff das schwarze Dress und ähnelte einer Rosenblüte. Dazu trug Klum High Heels und eine schwarze Strumpfhose. Einige Ringe, eine Halskette, eine Sonnenbrille und silberne Ohrringe rundeten den Look ab.

Heidi Klum tanzt zu Mariah Carey

Hinter den Kulissen der Late-Night-Show hatte Klum sichtlich Spaß. In ihrer Instagram-Story teilte sie einen Clip, in dem sie durch einen Flur zu einem Song von Mariah Carey (56) tanzt. Ihr Outfit präsentierte sie zudem auf Fotos vor einem Badezimmerspiegel. Auf weiteren Bildern zeigte sie sich in verschiedenen Modelposen - mit Kussmund, Hand an der Hüfte und mit einem Zwinkern.

Vor der Sendung begrüßte sie die Fans vor dem Studio noch in einem anderen Look, wie in ihrer Story zu sehen war. In einem ärmellosen Blazer in Beige und einer passenden Hose signierte sie einige Bilder. Für Klum war der Auftritt nicht der einzige Termin an dem Tag. In einigen Stories nahm sie ihre Follower zu einem Presse-Event für "Project Runway" mit. Einen Zusammenschnitt davon teilte sie in einem Beitrag.

Ihre Kinder werden flügge

Bei "Jimmy Kimmel Live!" sprach Klum über die Castingshow, erinnerte sich aber auch an ihre Anfangszeiten in den USA zurück. "Ich glaube, dass es mir als Ausländerin sehr geholfen hat, in dieses Land zu kommen. Ich glaube, die Leute fanden mich interessanter, weil ich einen Akzent hatte", erzählte sie. Zunächst habe sie in Miami gelebt, danach habe sie sich "in New York verliebt".

Heute lebt sie bereits seit einigen Jahren in Los Angeles und ist vierfache Mutter. Für sie sei es "verrückt", dass die meisten ihrer Kinder mittlerweile aufs College gehen. "Eines studiert an der NYU in New York, ein anderes studiert in Parsons in New York und ein weiteres ist hier", erzählte sie über den Werdegang ihrer älteren Kinder. Demnach entschied sich ihr Sohn Johan (18) offenbar für ein Studium in Parsons. Im vergangenen Oktober hatte Klum dem "People"-Magazin erzählt, dass sie mit ihm die Hochschule besichtigte. Vor zwei Wochen feierte sie den Highschool-Abschluss ihres Sohns. Während er, Leni (21) und Henry (19) bereits erwachsen sind, hat Tochter Lou (15) noch ein paar Schuljahre vor sich.