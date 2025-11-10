Auftritt bei Gala: Meghan Trainor ist kaum wiederzuerkennen

Mit Hits wie "All About That Bass" und "Lips Are Movin" wurde Meghan Trainor weltberühmt und für ihre natürliche Ausstrahlung gefeiert. Bei einer Gala in Los Angeles überraschte die Sängerin nun mit einem deutlich veränderten Look.
Da musste selbst mancher Fan zweimal hinsehen: Meghan Trainor (31) war bei der "Baby2Baby"-Gala am Samstagabend in Los Angeles kaum wiederzuerkennen. Die Sängerin, die bereits offen über ihre Abnehmreise gesprochen hat, hat in den vergangenen Monaten offensichtlich noch weitere Kilos verloren.