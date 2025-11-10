Auftritt bei Gala: Meghan Trainor ist kaum wiederzuerkennen

Mit Hits wie "All About That Bass" und "Lips Are Movin" wurde Meghan Trainor weltberühmt und für ihre natürliche Ausstrahlung gefeiert. Bei einer Gala in Los Angeles überraschte die Sängerin nun mit einem deutlich veränderten Look.

Da musste selbst mancher Fan zweimal hinsehen: Meghan Trainor (31) war bei der "Baby2Baby"-Gala am Samstagabend in Los Angeles kaum wiederzuerkennen. Die Sängerin, die bereits offen über ihre Abnehmreise gesprochen hat, hat in den vergangenen Monaten offensichtlich noch weitere Kilos verloren.

Schulterfreie Corsage betont ihre neue Figur Die US-Amerikanerin zeigte auf dem roten Teppich ihre schmale Linie in einem weißen Prinzessinnenkleid von Alin Le Kal. Zu dem Ballkleid, das unten aus mehreren Lagen Tüll und oben aus einem paillettenbesetzten Schößchenkorsett bestand, trug sie ein Paar Opernhandschuhe aus Satin. Das schulterfreie Corsagen-Oberteil gewährte einen Blick auf die schmalen Arme und Schultern. Ihr honigblondes Haar trug Trainor zu einer Hochsteckfrisur mit einem Pony, der sanft ihr Gesicht umrahmte.

Begleitet wurde sie zu der Veranstaltung, bei der Spenden für bedürfte Familien gesammelt wurden und Serena Williams (44) für ihr Engagement geehrt wurde, von ihrem Ehemann Daryl Sabara (33). Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne, Riley (4) und Barry (2).

Für ihre Kinder will sie gesund und stark sein

Bereits im August sorgte Trainor bei der "The Paper"-Premiere in Los Angeles mit ihrem veränderten Körper für Gesprächsstoff. Nach ihrer Auszeichnung bei den Billboard Women in Music Awards ging sie im April in einem Instagram-Post auf ihre schon damals sichtbare optische Veränderung ein. "Nein, ich sehe nicht mehr so aus wie vor zehn Jahren. Ich habe mich auf eine Reise begeben, um für meine Kinder und für mich selbst die gesündeste und stärkste Version meiner selbst zu werden." Sie habe mit einem Ernährungsberater zusammengearbeitet, ihren Lebensstil grundlegend geändert und mit einem Trainer trainiert. Zudem gab sie zu, nach der zweiten Schwangerschaft das Medikament Mounjaro verwendet zu haben. "Und ich bin so froh, dass ich das getan habe, denn ich fühle mich großartig."

Einen Monat zuvor hatte sie - ebenfalls via Instagram - von einer Brustvergrößerung berichtet. "Nach zwei Kindern, einem gesünderen Lebensstil und der Gewichtsabnahme habe ich mich für Implantate und eine Straffung entschieden." Sie sei "absolut begeistert von meinen Ergebnissen" und "selbstbewusster denn je".