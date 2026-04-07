Auftritt bei Festival im Juli geplant: Großbritannien verweigert Kanye West die Einreise

Das britische Innenministerium zieht die Reißleine: Kanye West darf nicht nach Großbritannien einreisen. Der geplante Headliner-Auftritt beim Wireless Festival im Juli fällt damit aus. Zuvor hatten sich bereits große Sponsoren vom Festival zurückgezogen.
Nach heftiger öffentlicher Kritik und dem Rückzug großer Sponsoren hat das britische Innenministerium beschlossen: Der US-Rapper Kanye West (48) darf nicht nach Großbritannien einreisen. Der für Juli geplante Auftritt als Headliner beim Londoner Wireless Festival ist damit hinfällig.