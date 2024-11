Auftritt bei den MTV EMAs in Manchester: Gwen-Stefani-Double? Gavin Rossdales Freundin sieht wie seine Ex aus

(ae/spot) 11.11.2024 - 13:27 Uhr , aktualisiert am 11.11.2024 - 13:27 Uhr

Gwen-Stefani-Double? Gavin Rossdales Freundin sieht wie seine Ex aus

Auftritt bei den MTV EMAs in Manchester

1 Xhoana X und Gavin Rossdale präsentierten sich in Manchester in schwarzen Outfits, die tief blicken ließen. Foto: Action Press/Doug Peters/EMPICS

Da musste man bei den MTV Europe Music Awards direkt zweimal hinschauen: Gavin Rossdale (59) lief bei der Preisverleihung in Manchester am 10. November mit einer Frau über den roten Teppich, die seiner Ex Gwen Stefani (55) verblüffend ähnlich sah. Es handelte sich aber nicht um die erfolgreiche Sängerin, sondern seine aktuelle Freundin Xhoana X (35).