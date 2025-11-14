Überraschendes Debüt bei der Bambi-Verleihung: Yvonne Catterfeld zeigte sich auf dem roten Teppich mit ihrem neuen Partner Adam von Mack. Dabei sind sie schon seit mehreren Jahren zusammen. So lief ihre öffentliche Premiere.
Überraschung bei der Bambi-Verleihung am Donnerstag: Yvonne Catterfeld (45) zeigte sich in Begleitung ihres Partners Adam von Mack auf dem roten Teppich. Das Besondere daran: Obwohl die beiden bereits seit vier Jahren liiert sind, handelt es sich um ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt. Die Sängerin und Schauspielerin hält ihr Privatleben normalerweise unter Verschluss.