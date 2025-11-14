Überraschendes Debüt bei der Bambi-Verleihung: Yvonne Catterfeld zeigte sich auf dem roten Teppich mit ihrem neuen Partner Adam von Mack. Dabei sind sie schon seit mehreren Jahren zusammen. So lief ihre öffentliche Premiere.

Überraschung bei der Bambi-Verleihung am Donnerstag: Yvonne Catterfeld (45) zeigte sich in Begleitung ihres Partners Adam von Mack auf dem roten Teppich. Das Besondere daran: Obwohl die beiden bereits seit vier Jahren liiert sind, handelt es sich um ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt. Die Sängerin und Schauspielerin hält ihr Privatleben normalerweise unter Verschluss.

"Ich bin heute mal nicht alleine und es freut mich sehr", sagte Yvonne Catterfeld zu "Bunte". Auf Nachfrage gestand sie, dass sie "aufgeregter" als sonst sei. Dies liege aber nicht nur an der Premiere ihres Partners. Die Musikerin sei "nicht so eingestellt" auf die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit.

"Plötzlich Blitzlichtgewitter" für Yvonne Catterfeld

Es herrsche "plötzlich Blitzlichtgewitter", ein Kontrast zu ihrem sonstigen "Alltag mit Kind". Sie müsse sich erst "akklimatisieren". Catterfeld meint ihren 10-jährigen Sohn Charlie, den sie mit Schauspieler Oliver Wnuk (48) hat. Mit dem "Stromberg"-Star war sie vierzehn Jahre lang zusammen. Im Dezember 2021 gaben sie ihre Trennung bekannt.

Erst Anfang 2023 hatte Yvonne Catterfeld gegenüber "Bild am Sonntag" über ihre Beziehung mit Adam von Mack gesprochen. Da war sie schon zwei Jahre mit dem Fotografen liiert. Vorher habe sie niemand nach ihrem Beziehungsstatus gefragt, sagte die ehemalige "GZSZ"-Darstellerin damals.

Ende 2024 zeigte Yvonne Catterfeld dann erstmals ein Bild ihres neuen Partners, eher beiläufig im Rahmen eines Jahresrückblicks auf Instagram.

Yvonne Catterfeld hat Partner nicht für Bambi-Auftritt vorbereitet

Auf sein Debüt im Blitzlichtgewitter hat Yvonne Catterfeld ihren Liebsten nicht extra vorbereitet, wie sie zu "Bunte" sagte. Er sei an öffentlicher Aufmerksamkeit auch nicht interessiert.

Über Adam von Mack ist nicht viel bekannt. Geboren wurde er in Ungarn, er lebt aber in London. Wie der Fotograf und Filmemacher auf seiner Homepage verrät, pendelt er zwischen Großbritannien, Südafrika und Deutschland. Smalltalk ist nicht so sein Ding, schreibt er außerdem.