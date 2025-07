45.000 Musikbegeisterte und Metal-Heads werden am Samstagabend auf dem Cannstatter Wasen erwartet: Es dürfte laut werden, wenn Iron Maiden auftreten. Wird es auch nass? Die Aussichten für den Konzerttag sind jedenfalls nicht besonders gut, so Meteorologe Marc Joussen vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Der Experte prognostiziert einige „Schauer und teils Starkregen, auch über mehrere Stunden“. Wie viel wo runterkomme, sei drei Tage im Voraus noch nicht zu prognostizieren. Aber: „Auch Stuttgart kann es treffen“, so Joussen. Die Gewitterwahrscheinlichkeit liege bei 20 Prozent. „Aber eigentlich ist das ein typischer mitteleuropäischer Sommer“, sagt er.

Lesen Sie auch

Wetter bei Iron Maiden: Nicht unter 20 Grad – aber voraussichtlich nass

Die Temperaturen liegen am Samstag voraussichtlich bei 24 Grad am Nachmittag, in den Abendstunden dürften es immer noch zwischen 21 und 23 Grad sein. „Zum Abend und in die Nacht hinein dürften die Niederschläge nachlassen“, sagt Joussen, „aber es gibt keine Garantie, dass es beim Konzert dann trocken ist.“

Übrigens: Regenschirme sind beim Konzert von Iron Maiden – wie andere sperrige Gegenstände – nicht erlaubt. Fans sollten sich also am besten eine Regenjacke einpacken.