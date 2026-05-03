Ein geplanter Auftritt in Halle und plötzlich im Krankenhaus. "Tatort"-Schauspieler Martin Brambach musste am Wochenende kurzfristig einen Termin absagen. Auf Facebook meldete sich der 58-Jährige selbst zu Wort.
Schauspieler Martin Brambach (58) hat einen geplanten Auftritt am Wochenende in Halle (Saale) krankheitsbedingt absagen müssen. Leider könne er "aus gesundheitlichen Gründen am Samstag" nicht zu dem Event nach Halle kommen, schrieb Brambach auf Facebook. Das findet er "sehr schade". Die "Bild"-Zeitung berichtete parallel, dass sich der "Tatort"-Star im Krankenhaus aufhält, wo er durchgecheckt wird. Den Termin in Halle habe er auf ärztlichen Rat hin abgesagt.