Ein geplanter Auftritt in Halle und plötzlich im Krankenhaus. "Tatort"-Schauspieler Martin Brambach musste am Wochenende kurzfristig einen Termin absagen. Auf Facebook meldete sich der 58-Jährige selbst zu Wort.

Schauspieler Martin Brambach (58) hat einen geplanten Auftritt am Wochenende in Halle (Saale) krankheitsbedingt absagen müssen. Leider könne er "aus gesundheitlichen Gründen am Samstag" nicht zu dem Event nach Halle kommen, schrieb Brambach auf Facebook. Das findet er "sehr schade". Die "Bild"-Zeitung berichtete parallel, dass sich der "Tatort"-Star im Krankenhaus aufhält, wo er durchgecheckt wird. Den Termin in Halle habe er auf ärztlichen Rat hin abgesagt.

Management gibt vorsichtige Entwarnung Auf einem den Post begleitenden Foto auf Facebook schaut der gebürtige Dresdner mit Brille und Drei-Tage-Bart sowie leicht müde wirkend in die Kamera. Woran genau Brambach leidet, bleibt zunächst unklar. Sein Management beruhigt jedoch gegenüber "Bild" die Fans. "Es ist nicht lebensbedrohlich", heißt es.

Martin Brambach meldet sich persönlich zu Wort

Der Schauspieler selbst äußerte sich auch direkt gegenüber "Bild" - und gab sich dabei zuversichtlich: "Meinem Post auf Facebook ist nichts hinzuzufügen, außer dass ich auf dem Weg der Besserung bin und es unendlich bedauere, an diesem Wochenende nicht mit meiner Familie nach Halle reisen zu können. Aber das werden wir nachholen."

Die geplante Reise hatte für den Schauspieler offenbar persönliche Bedeutung. Brambach, der inzwischen mit seiner Frau Christine in Recklinghausen lebt, hat enge familiäre Bande nach Sachsen-Anhalt. "Halle ist nicht nur eine wunderschöne Stadt, in der meine Groß- und Urgroßeltern gelebt haben und gestorben sind. Ich habe auch immer noch eine Tante und meinen Cousin mit seiner Familie, die in Halle wohnen", erklärte der "Tatort"-Star der Zeitung. In seiner Kindheit habe er beinahe alle Sommerferien dort verbracht.

Zehn Jahre als Ermittler in Dresden

Seit 2016 gehört Martin Brambach zum Stammpersonal des "Tatort" aus Dresden. An der Seite von Cornelia Gröschel (38), die Kriminaloberkommissarin Leonie Winkler spielt, ermittelt er derzeit als Kriminalhauptkommissar Peter Michael Schnabel.