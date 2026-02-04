Auftragsplus zum Jahresende: Hoffnung auf Trendwende im Maschinenbau wächst

1 Deutschlands Maschinen- und Anlagenbauern hoffen auf ein Ende der Flaute. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa

Nach drei Jahren mit Auftragsrückgängen stabilisiert sich die Lage im Maschinenbau. Auch die Stimmung in der exportorientierte Branche hat sich etwas aufgehellt. Die Unsicherheit bleibt jedoch hoch.











Frankfurt/Main - Deutschlands Maschinenbauer schöpfen nach einem Jahr mit stagnierendem Auftragseingang etwas Hoffnung. Nach drei Minusjahren verbuchte die Branche 2025 bereinigt um Preissteigerungen (real) ein Nullwachstum der Bestellungen im Vergleich zum Vorjahr, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) in Frankfurt mitteilte.