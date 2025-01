Auftakt zur Awards-Season: Adrien Brody in Der Brutalist: Oscar-Favorit nach Golden-Globe-Sieg

1 Strahlender Sieger: Wird Adrien Brody nach seinem Triumph für "Der Brutalist" auch einen Oscar als bester Hauptdarsteller mit nach Hause nehmen? Foto: imago images/UPI Photo / JIM RUYMEN

Mit der Verleihung der Golden-Globe-Awards ist der Startschuss zur Oscar-Saison gefallen. Besonders Adrien Brody und "Der Brutalist" gehen nach gleich mehreren Auszeichnungen als neue Favoriten ins Rennen.











Werden Hollywoodstar Adrien Brody (51) und sein neues Werk "Der Brutalist" jetzt auch bei der Oscarverleihung Anfang März triumphieren? Mit der 82. Verleihung der Golden Globe Awards in der vergangenen Nacht startet die Hollywoods Awards-Season in die heiße Phase. Doch anders als im vergangenen Jahr, in dem Christopher Nolans (54) Atombomben-Drama "Oppenheimer" alles überstrahlte, gab es bislang noch keine klaren Favoriten auf die Sieger in den bedeutendsten Oscar-Kategorien. Nun aber haben sich Brody, "Der Brutalist" und daneben auch das Gangster-Musical "Emilia Pérez" als größte Oscar-Hoffnungen herauskristallisiert.