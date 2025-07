Auftakt zum Staatsbesuch: Emmanuel Macron begrüßt Prinzessin Kate mit Handkuss

1 Mit einem Handkuss hat Emmanuel Macron Prinzessin Kate nach seiner Ankunft in Großbritannien begrüßt. Im Hintergrund schütteln sich Prinz William und Brigitte Macron die Hände. Foto: GONZALO FUENTES/POOL/AFP via Getty Images

Das französische Präsidentenpaar ist für einen dreitätigen Staatsbesuch in Großbritannien eingetroffen. Am Flughafen warteten der britische Thronfolger Prinz William und seine Frau Kate. Emmanuel Macron drückte der Prinzessin zur Begrüßung einen Kuss auf den Handrücken.











Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) haben den französischen Präsidenten Emmanuel Macron (47) und seine Frau Brigitte (72) auf dem Stützpunkt Northolt in West-London zum Staatsbesuch in Großbritannien in Empfang genommen. Dabei begrüßte Macron die Prinzessin mit einem Handkuss.