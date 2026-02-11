Auftakt von «GNTM»: Männer zuerst - Heidi Klum sucht neue Topmodels

Die aktuellen «Topmodels» sind noch kein Jahr im Job - schon beginnt Heidi Klum wieder mit der Suche nach ihren Nachfolgern. Zum Staffel-Auftakt müssen sich diesmal die Männermodels beweisen.
Köln - Wenn Heidi Klum ruft, kommen auch in der 21. Runde wieder zahlreiche Nachwuchsmodels. Zum Start der neuen Staffel von "Germany's Next Topmodel" (GNTM) stellen sich diesmal Männermodels dem offenen Casting in Köln. "Was habe ich mich heute gefreut, zur Arbeit zu kommen", sagt Klum zum Auftakt. "Ich liebe meinen Job." Die vielversprechendsten Kandidaten kommen gleich in die nächste Runde.