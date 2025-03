Auftakt Internationales Bachfest in Stuttgart: Ein Konzert der Superlative

1 Hans-Christoph Rademann beim Eröffnungskonzert Foto: Bachakademie/Holger Schneider

Die Bachakademie hat mit der Matthäuspassion im Beethovensaal ihr neues Stuttgarter Musikfestival eröffnet. Das Publikum ist ganz aus dem Häuschen.











Diesem Evangelisten möchte man nicht widersprechen. Wenn jemand glaubensfest ist, dann er. Der Tenor Daniel Johannsen singt seine Partie nicht als distanzierter Berichterstatter, sondern als Mensch Matthäus: emotional involviert, anklagend, auch scharf denkend und für seine Sicht auf die Leidensgeschichte und das Sterben Jesu vehement einstehend. Er singt ihn glasklar artikuliert und rein intoniert, mit ausdeutenden scharfen, wütenden Spitzen in der Höhe. Singt er nicht, hört er andächtig, mit geschlossenen Augen, in die Choräle und andere Botschaften hinein. So ein Interpret ist schon die halbe Miete in Bachs Matthäuspassion, mit der Hans-Christoph Rademann, die Gaechinger Cantorey mit vielen Solistinnen und Solisten jetzt das erste Bachfest der Stuttgart Bachakademie eröffneten. Johannsens subtil gestaltender, immer auch textausdeutender Stimme kann man auch in den Weiten des Beethovensaals nicht entgehen.