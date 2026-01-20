Auftakt in London: Prinz Harry zufrieden nach erstem Prozesstag

Prinz Harry kämpft erneut vor Gericht gegen die britische Boulevardpresse. Nach dem ersten Verhandlungstag am Londoner High Court gab sich der Herzog von Sussex vor Kameras betont gelassen - und fasste seinen Eindruck in drei Worten zusammen.
Prinz Harry (41) hat am Montag den ersten Tag eines aufsehenerregenden Prozesses hinter sich gebracht. Vor dem Londoner High Court verklagt er gemeinsam mit weiteren Prominenten den Verlag Associated Newspapers wegen mutmaßlicher illegaler Informationsbeschaffung. Als Kameras den Herzog von Sussex beim Verlassen des Gerichtsgebäudes einfingen und ihn fragten, wie der erste Verhandlungstag gelaufen sei, antwortete er knapp: "Gut, seht gut", wie unter anderem "People" berichtet.