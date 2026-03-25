Auftakt in Feuerbach: Mit Kehrroboter und Laser gegen Dreck an Stuttgarts Bahnhöfen

Die Deutsche Bahn startet den Frühjahrsputz: 1400 Bahnhöfe werden gereinigt, doppelt so viele wie im Vorjahr. Im Kampf gegen Graffiti und Schmutz werden neue Technologien getestet.

Essensreste landen auf dem Boden, Graffiti-Sprayer toben sich an Wänden aus, Vitrinen werden beschädigt. Alltag an deutschen Haltestellen. Um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen, bringt die Deutsche Bahn (DB) bundesweit 1400 Bahnhöfe auf Vordermann, doppelt so viele wie im Vorjahr – allein in Baden-Württemberg sind es 200. Das Verkehrsunternehmen setzt auf Arbeitskraft, aber auch neue Technologien. Neben Hochdruckstrahlern und Dampfreinigern kommen versuchsweise eine autonome Kehrmaschine und ein Laser zum Einsatz. Der Auftakt zum großen Frühjahrsputz wurde am Mittwoch am Bahnhof in Feuerbach gemacht.

Tylan Ayik, der bei der Deutschen Bahn für 93 S-Bahn-Haltestellen und Bahnhöfe in Stuttgart mitverantwortlich ist, vergleicht die Reinigung von Bahnsteigen, Aufzügen, und Treppen zwar mit dem Kampf gegen Windmühlen. Ganz aussichtlos sei er dennoch nicht. „In einem Supermarkt müssen die Regale auch wieder aufgefüllt werden, wenn sie leer sind“, sagt der stellvertretende Bahn-Manager für Stuttgart. „Mit regelmäßigen Reinigungen wollen wir die Hemmschwelle erhöhen, etwas achtlos wegzuwerfen.“ Saubere Bahnhöfe würden in Umfragen bei Reisenden regelmäßig ganz oben auf der Wunschliste stehen. Einer dieser Fahrgäste ist Daniel Christmann, der am Mittwoch von Feuerbach nach Freiberg am Neckar unterwegs war. Er begrüßte die umfassende Reinigung der Bahnhöfe. „Es ist ein Gewinn für alle Reisende und extrem wichtig, dass sie sich wohlfühlen“, sagt der 24-Jährige.

Kehrroboter nur auf Freiflächen im Einsatz

Hierbei helfen soll erstmals ein rund 40.000 Euro teurer Kehrroboter. Er eignet sich vor allem, um Bahnhofshallen und flache Wege zu den Bahnsteigen zu reinigen und nass zu wischen. „An Haltestellen mit wenig Freiflächen und vielen Treppen macht er wenig Sinn“, sagt Ayik. Flexibler einsetzbar ist indes ein mobiler Laser, mit dessen Hilfe festsitzender Schmutz wie Kaugummis und Graffiti entfernt werden können. Der Vorteil gegenüber anderen Verfahren sei die kontaktlose und saubere Reinigung. „Egal ob von Sandstein oder Edelstahl, der pulsierende Strahl verdampft Farbpartikel“, erklärt Thomas Angele, der bei der Bahntochter DB Services für die Reinigung von Bahnhöfen im Großraum Stuttgart zuständig ist. „CO2-Neutral und ganz ohne Chemie.“

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Graffiti mit einer Fläche von einem Quadratmeter lassen sich in zehn bis fünfzehn Minuten entfernen. Der etwa 20.000 Euro teure Laser sollte aber nur von geschultem Personal benutzt werden. Je nach Einstellung kann mit einem Bleistift geschriebene Schrift von einem Blatt Papier, aber auch Rost von einem Stahlträger entfernt werden. Und an manchen Stellen im Feuerbacher Bahnhof bekommt die neue Technologie ihre Grenzen aufgezeigt. Ähnlich wie bei der Entfernung eines Tattoos sieht man an gestrichenen Wänden deutliche Farbunterschiede.

Sven Teufel aus Aichwald sammelte am Bahnhof Feuerbach Kippen ein. Foto: Sebastian Steegmüller

In Feuerbach kein Problem, schließlich waren beim Auftakt des Frühjahrsputzes dort auch Maler mit weißer Farbe vor Ort. Auch das neue mobile Handwerkerteam drehte seine Runden, tauschte unter anderem zahlreiche Mülleimer aus. Die neuen Modelle verfügen über einen Auffangbehälter für Zigaretten. Dass diese trotz des geltenden Rauchverbots notwendig sind, zeigt sich beim Blick in den Eimer von Sven Teufel von der gemeinnützigen Organisation „ZuZule – Zusammen Zukunft leben in Aichwald“. Ehrenamtlich hat er am Aktionstag im Bahnhof Feuerbach Hunderte von Kippen gesammelt. „Schon eine kann 1000 Liter Wasser verunreinigen“, sagt er.

Deutsche Bahn investiert 50 Millionen Euro

Die DB investiert in diesem Jahr mehr als 50 Millionen Euro in das Sofortprogramm für mehr Sicherheit und Sauberkeit an Bahnhöfen. Bis Ende Mai soll der bundesweite Frühjahrsputz abgeschlossen sein. Insgesamt wird in diesem Frühjahr mehr als jeder vierte Bahnhof in Deutschland umfassend gereinigt. Auf der Liste stehen beispielsweise die Bahnhöfe Freiburg, Ulm, Böblingen, Reutlingen und Schwäbisch Gmünd. Aber auch 35 Haltestellen im Bereich der S-Bahn Stuttgart. In vielen Städten beteiligt sich auch die Kommune am Frühjahrsputz. Im Feuerbacher Bahnhof haben zudem Ladeninhaber mit angepackt. Denn auch Shops, Restaurants und Cafés profitieren von der Putzaktion.

Sofortprogramm für mehr Sicherheit und Sauberkeit auf Bahnhöfen

Mehr zufriedene Kunden

Im Rahmen der Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene des Bundesverkehrsministers ergreift die Deutsche Bahn (DB) unter anderem Maßnahmen für schnelle Verbesserungen bei Sicherheit und Sauberkeit an den Bahnhöfen. DB-Chefin Evelyn Palla und Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder gaben am 20. Januar am Berliner Hauptbahnhof grünes Licht für das Sofortprogramm, mit dem die Aufenthaltsqualität deutlich gesteigert werden soll.

Mehr Personal

An 35 besonders stark frequentierten Bahnhöfen sind ab sofort spürbar mehr Sicherheitskräfte unterwegs. Außerdem werden an 30 großen Bahnhöfen zusätzliche Reinigungsteams eingesetzt und Reparaturen schneller erledigt. Darunter die Hauptbahnhöfe in Stuttgart, Mannheim, Ulm und Heidelberg.