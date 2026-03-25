Auftakt in Feuerbach: Mit Kehrroboter und Laser gegen Dreck an Stuttgarts Bahnhöfen

Die Deutsche Bahn startet den Frühjahrsputz: 1400 Bahnhöfe werden gereinigt, doppelt so viele wie im Vorjahr. Im Kampf gegen Graffiti und Schmutz werden neue Technologien getestet.
Essensreste landen auf dem Boden, Graffiti-Sprayer toben sich an Wänden aus, Vitrinen werden beschädigt. Alltag an deutschen Haltestellen. Um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen, bringt die Deutsche Bahn (DB) bundesweit 1400 Bahnhöfe auf Vordermann, doppelt so viele wie im Vorjahr – allein in Baden-Württemberg sind es 200. Das Verkehrsunternehmen setzt auf Arbeitskraft, aber auch neue Technologien. Neben Hochdruckstrahlern und Dampfreinigern kommen versuchsweise eine autonome Kehrmaschine und ein Laser zum Einsatz. Der Auftakt zum großen Frühjahrsputz wurde am Mittwoch am Bahnhof in Feuerbach gemacht.