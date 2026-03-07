1 Max Verstappen dreht sich in Melbourne ins Kiesbett. Foto: Asanka Brendon Ratnayake/AP/dpa

Melbourne - Der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat eine riesige Enttäuschung in Australien erlebt. Der Niederländer schied mit seinem Red Bull nach einem Dreher schon in der ersten Qualifikationsrunde zum Grand Prix in Melbourne aus. "Der Wagen blockierte auf der Hinterachse", funkte Verstappen, nachdem er sich ausgangs der Start-Ziel-Geraden in der ersten Kurve mit seinem Wagen völlig überraschend ins Kiesbett gedreht hatte. "Fantastisch", schob er sarkastisch hinterher.