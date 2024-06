1 Der richtige Fingerzeig: Florian Wirtz und die Nationalmannschaft haben Grund zum Jubeln. Foto: dpa/Federico Gambarini

Das 5:1 gegen Schottland im EM-Eröffnungsspiel bringt gleich beste Stimmung. Doch nüchtern betrachtet, ist der Sieg nur die Basis für den weiteren Turnierverlauf, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.











Strahlende Gesichter im Kreis des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) – das war natürlich ein EM-Auftakt, wie ihn sich alle ersehnt hatten. Allein das Ergebnis spricht für sich: 5:1. Das schottische Team war an diesem Abend in München gegen die heimische Nationalmannschaft überfordert. Die Gäste waren nur beim Singen ihrer Nationalhymne wuchtig. Sportlich wird es die DFB-Elf in keinem Spiel der Euro 2024 so einfach mehr haben wie gegen die „Bravehearts“. Deshalb bleibt festzuhalten: Das war ein überzeugender Start, aber nicht mehr.