Auftakt des zweiten Spieltags: Diese Stars sind HSV- oder St.-Pauli-Fan

Das anstehende Duell HSV gegen FC St. Pauli ist nicht nur ein hitziges Stadtderby. Es versammelt auf beiden Seiten auch zahlreiche Promis, die ihre Farben am Freitagabend lauthals anfeuern werden.
Freitagabend, 20:30 Uhr, Flutlichtspiel: Die gerade erst gestartete Bundesligasaison 25/26 wartet gleich zum Auftakt des zweiten Spieltags mit einem Highlight auf, das nicht nur in Norddeutschland für Vorfreude sorgt. Der nach sieben Jahren in Liga zwei endlich wieder erstklassige Traditionsverein HSV empfängt im Volksparkstadion seinen erbitterten Stadtrivalen FC St. Pauli (live auf Sky/Wow). Unter den über 50.000 Fans auf den Rängen im ausverkauften Stadion werden sich auch zahlreiche deutsche Stars tummeln. Doch welcher Promi drückt dem HSV die Daumen - und wer ist waschechter St. Paulianer?