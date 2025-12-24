Auftakt des Heiligen Abends: Tausende Menschen begrüßen Patriarch Pizzaballa in Bethlehem

Weihnachtsfreude nach zwei Jahren des Krieges in Bethlehem: Tausende Menschen haben Patriarch Pizzaballa zugejubelt. Um Mitternacht wird er dort auch die Christmette feiern.
Unter dem Jubel Tausender Menschen ist der Lateinische Patriarch von Jerusalem, Kardinal Pierbattista Pizzaballa, zum Auftakt des Heiligen Abends nach Bethlehem eingezogen. Nach zwei Jahren mit kriegsbedingt stark eingeschränkten Festlichkeiten erwarteten am Mittwoch Christen wie Muslime den italienischen Ordensmann in den Altstadtgassen von Bethlehem.