1 Torschütze Jamal Musiala (li.) mit VfB-Profi Maximilian Mittelstädt. Foto: dpa/Andrew Milligan

5:1 gegen Schottland – die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat einen Traumstart in die Heim-EM hingelegt. Wie ist das gelungen? Wir analysieren die Partie.











Zweifel, Zögern, Zaudern. Womöglich Pessimismus vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft. War da was? Vielleicht, aber das muss ganz lange her und ganz weit weg gewesen sein. Denn: Schon als am Freitagabend die 20. Minute lief im Duell der deutschen Nationalmannschaft mit dem Team aus Schottland, sangen die heimischen Fans in der Münchner Arena „Oh, wie ist das schön.“ Und das lag nicht allein an der Tatsache, dass dieses Turnier nun endlich gestartet worden war. Beileibe nicht.