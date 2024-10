Auftakt am Freitag: König Charles III.: Aufregung vor Australienreise des Monarchen

1 Vor König Charles' Besuch in Australien hagelte es eine Reihe von Absagen für den Monarchen. Foto: imago images/Avalon.red/Jane Barlow

König Charles III. reist in wenigen Tagen nach Down Under. Doch eine Reihe der bedeutendsten Politikerinnen und Politiker des Landes haben dem König jetzt abgesagt - ein Affront in den Augen einiger Beobachter.











Royaler Ärger vor der anstehenden Reise des an Krebs erkrankten König Charles III. (75) nach Australien. Wie unter anderem der britische "Mirror" berichtet, wird kein einziger der verschiedenen Premierminister der australischen Bundesstaaten den englischen Monarchen und seine Ehefrau, Königin Camilla (77), am 21. Oktober in der Hauptstadt Canberra begrüßen. Und das, obwohl sie alle eingeladen waren. König Charles und Königin Camilla halten sich vom 18. bis 26. Oktober in Australien und Samoa auf.