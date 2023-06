1 Hannes Wolf mit der Zweitliga-Meisterschale 2017 – nun ist der VfB Stuttgart als Zweiter aufgestiegen. Foto: Baumann

Er hat den Aufstieg des VfB Stuttgart vor drei Jahren und den Übergang in die Bundesliga mitgestaltet. Nun ist der Club wieder an dieser Schwelle – und Hannes Wolf schätzt im großen Interview die Perspektiven ein.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat die direkte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga geschafft – so wie vor drei Jahren. Damals war Hannes Wolf der Aufstiegstrainer. Im Interview erinnert er sich an den Jubeltag im Mai 2017 – und an die ersten Monate im Oberhaus.