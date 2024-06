1 Auch in den Aufstiegsspielen wollen die Weilimdorfer Fußballer jubeln. Foto: Archiv Günter Bergmann

Der TSV Weilimdorf kämpft von diesem Mittwoch an um den erstmaligen Sprung in die Fußball-Verbandsliga – und trifft auf einen Verein, der einst in der zweiten Liga spielte, nun aber in Turbulenzen steckt.











Link kopiert



Wie hat der Trainer Manuel Fischer gesagt? „Finalspiele sind dafür da, um gewonnen zu werden.“ Dies möchte er mit seinen Fußballern des TSV Weilimdorf nun umsetzen und die Nord-Stuttgarter erstmals in ihrer Abteilungsgeschichte in die Verbandsliga führen. Nach dem Gewinn der Vizemeisterschaft in der Landesliga-Staffel 2 beginnen an diesem Mittwochabend (18 Uhr) die Aufstiegsspiele. Erstrundengegner von Fischers Kickern ist in Neckarsulm der entsprechend Zweite aus der Staffel 1, der VfR Heilbronn.