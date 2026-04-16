Aufstiegsspiele SV Fellbach: Endet die Saison schon an diesem Freitag?

1 Der Fellbacher Trainer Kristiyan Borisov ist überzeugt, dass sein Team das bessere ist. Foto: Maximilian Hamm

Die Basketballer des SVF werden an diesem Freitagabend bei den Hertener Löwen versuchen, ein Entscheidungsspiel zu erkämpfen.











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Die Aufarbeitung der jüngsten Heimniederlage hat bei den Basketballern des SV Fellbach im Training am Montagabend etwas länger gedauert. Wenn der Trainer Kristiyan Borisov alle Fehler seines Teams angesprochen hat, ist es wenig verwunderlich, dass die Wege sich erst nach Mitternacht getrennt haben. Doch auch wenn die Gastgeber dieses erste Achtelfinalspiel in der Aufstiegsrunde der dritthöchsten Spielklasse Pro B gegen das Team der Hertener Löwen aufgrund ihrer Offensivschwäche mit 52:67 verloren haben, noch können sie auf ein Weiterkommen hoffen. Am Freitag (20 Uhr, Rosa-Parks-Halle in Herten) steht das Rückspiel auf dem Programm, eine zweite – wenn auch letzte – Chance auf den ersten Sieg in dieser Serie. „Wir werden kleinere Anpassungen an unserem Spielplan vornehmen, wir haben dort nichts zu verlieren. Aber wir müssen Charakter und Willen zeigen“, sagt der Fellbacher Coach Kristiyan Borisov.