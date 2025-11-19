Aufstiegs-Relegation verpasst: Enttäuschung pur bei den Turnern der WTG Heckengäu

Frust beim Finale: Die Gemeinschaftsriege unterliegt am letzten Wettkampftag in der dritten Turn-Bundesliga dem TV Wetzgau II und verpasst die angestrebte Aufstiegsrelegation.
Die Stadionsporthalle in Renningen war Schauplatz eines packenden Saisonfinales in der dritten Bundesliga Süd. Die WTG Heckengäu empfing den TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau II – und musste sich nach einem dramatischen Wettkampf hauchdünn mit 37:39 Scorepunkten geschlagen geben. Damit rutscht die Gemeinschaftsriege auf Tabellenplatz drei ab und verpasst die Teilnahme am Aufstiegsfinale zur zweiten Bundesliga.