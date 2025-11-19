Aufstiegs-Relegation verpasst: Enttäuschung pur bei den Turnern der WTG Heckengäu

Die Stadionsporthalle in Renningen war Schauplatz eines packenden Saisonfinales in der dritten Bundesliga Süd. Die WTG Heckengäu empfing den TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau II – und musste sich nach einem dramatischen Wettkampf hauchdünn mit 37:39 Scorepunkten geschlagen geben. Damit rutscht die Gemeinschaftsriege auf Tabellenplatz drei ab und verpasst die Teilnahme am Aufstiegsfinale zur zweiten Bundesliga.

Kapitän Lutz brachte die Enttäuschung auf den Punkt: „Wir haben heute nicht gut geturnt. Unsere Fehler am Pauschenpferd und dem Barren wurden hart bestraft.“ Nach vier Siegen zum Auftakt gegen Backnang, Wangen/Eisenharz, Bühl und München sowie zwei Niederlagen gegen Grötzingen-Karlsruhe und nun Wetzgau II beendet die WTG Heckengäu die Saison dennoch versöhnlich.

Die Riege der WTG Heckengäu Foto: Benni Lau

Trainer Andreas Zeile zog trotz der Enttäuschung ein positives Fazit der Runde: „Wir sind insgesamt zufrieden mit dem Verlauf der Saison. Vier Siege und zwei Niederlagen haben uns den dritten Platz auf dem Podest beschert.“ Was jedoch zu wenig ist: Der dritte Tabellenplatz bedeutet allerdings auch, dass die Mannschaft nicht am Aufstiegsfinale teilnehmen darf. Damit wird die WTG auch im kommenden Jahr wieder in der dritten Bundesliga an den Start gehen. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie zu den Topteams der Liga gehört – doch für den großen Schritt nach oben war die Leistung am Ende nicht stabil genug.

Der Gegner erwischt einen Traumstart

Dabei erwischten die Gastgeber gegen den TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau II einen Traumstart: Am Boden setzten sie mit einem 13:3 ein Ausrufezeichen. Besonders Niccolo Spiess überzeugte mit einer sauber präsentierten Übung und holte vier Scorepunkte. Doch die Euphorie hielt nicht lange. Am Pauschenpferd folgte der Einbruch – Unsicherheiten und Fehler häuften sich, bei Florian Ludwig wurde gar der Abgang aberkannt. Die Gäste nutzten die Schwächen gnadenlos aus und entschieden das Gerät mit 12:0 für sich.

Bereit: Deniz Bulut vor seiner Präsentation am Barren Foto: Benni Lau

Auch an den Ringen lief es nicht rund. Zwar glich Lovis Spiess mit zwei Punkten kurzzeitig aus, doch insgesamt gingen acht Zähler an die Gäste vom Fuße der Schwäbischen Alb. Erst nach der Pause meldete sich die WTG eindrucksvoll zurück: Am Sprung glänzte Adrian Dudev mit dem schönsten Sprung des Tages und führte sein Team zu einem klaren 11:3 – der Wettkampf war beim Stand von 26:26 wieder völlig offen.

Doch die Hoffnung auf den entscheidenden Schritt Richtung Aufstiegsfinale zerplatzte allerdings am Barren. Kapitän Philipp Lutz musste fünf Punkte abgeben, Manu Tschur kam nur auf zwei Zähler. Mit 8:3 ging auch dieses Gerät an die Gäste. Vor dem Reck lag die WTG mit 29:34 zurück.

Gastturner der Gegner bringt die Entscheidung

Noch ein letztes Mal bäumte sich die Gemeinschaftsriege aus dem Heckengäu auf: Tschur und Dudev holten zusammen acht Punkte, Spiess legte nervenstark nach. Doch am Ende war es Yurii Yemelianov, der ukrainische Gastturner der Wetzgauer, der mit einer hochklassigen Reckkür (Schwierigkeitswert 4,1) vier entscheidende Punkte einstrich. Damit war der knappe 39:37‑Sieg der Gäste perfekt – und bei der WTG herrschte Enttäuschung pur.