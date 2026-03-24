Die Volleyballer der SV 1845 Esslingen feiern den Regionalliga- Aufstieg – und rechnen damit, in der kommenden Saison nicht mehr alle Spiele zu gewinnen.
Volleyballer Felix Klaue hat zwei Mal eine Meisterschaft in der 2. Bundesliga gefeiert. „Diesmal war es aber was ganz Besonderes“, sagt er, „und ja, es ging lange.“ Dabei handelt es sich „nur“ um den Titelgewinn in der Oberliga und den damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga. Die SV 1845 Esslingen machte ihn durch den 3:0-Sieg im heimischen Sportpark Weil gegen den einzig verbliebenen Verfolger TV Rottenburg II klar. Das Spezielle aber: „Das Projekt“, von dem alle bei den Esslinger Volleyballern reden, geht damit in die nächste Phase. Es ist der zweite Aufstieg in Folge, mit einem Team, das aus Spielern mit Zweit- und Drittligaerfahrung wie Klaue sowie Talenten aus der Esslinger Jugend besteht. Die Frauen der SV 1845 haben schon mal in der Regionalliga gespielt, die Männer noch nie. Entsprechend schlägt den Aufstiegshelden die Sympathie und der Stolz der gesamten Abteilung entgegen.