Aufstellung des VfB Stuttgart: So will Sebastian Hoeneß gegen den SC Freiburg spielen lassen

So will Sebastian Hoeneß gegen den SC Freiburg spielen lassen

12 Sebastian Hoeneß kann beim Personal derzeit fast aus dem Vollen schöpfen. Foto: IMAGO/Jan Hübner

Gegen den SC Freiburg will der VfB erstmals in dieser Saison den dritten Sieg in Folge einfahren. Wir blicken auf die vermutliche Aufstellung des Vizemeisters gegen die Breisgauer.











Der VfB Stuttgart hat in dieser Saison schon viel Positives geleistet – zu drei Bundesligasiegen in Folge hat es allerdings noch nicht gereicht. Insofern würde ein Erfolg über den Sportclub nach dem 1:0 von Augsburg und dem 2:1 gegen Leipzig an diesem Samstag (15.30 Uhr) in der MHP-Arena ein Novum sein. Ohnehin hat der Vizemeister mit den Freiburgern zum Start der Rückrunde noch eine Rechnung offen – verlor man doch das ersten Saisonspiel im Breisgau mit 1:3.