Aufstellung des VfB Stuttgart: So will Sebastian Hoeneß gegen den FC Porto spielen lassen

Der VfB will sich im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen den FC Porto eine gute Ausgangslage erspielen. Wir haben die erwartete Startelf der Stuttgarter.

Der VfB kann sich an diesem Donnerstag (18.45 Uhr/RTL und Nitro) im Hinspiel des Achtelfinales der Europa League gegen den FC Porto selbst den Weg ebnen, um letztlich einen weiteren Meilenstein in der Clubgeschichte zu setzen. Schließlich haben die Stuttgarter seit 1998, als sie unter dem Trainer Joachim Löw letztlich das Endspiel im Europapokal der Pokalsieger gegen den FC Chelsea mit 0:1 verloren, kein internationales Viertelfinale mehr erreicht.

Das will der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß mit seinem Team gegen den portugiesischen Tabellenführer möglichst ändern. „Jetzt geht es ans Eingemachte“, sagt Hoeneß, der die historische Dimension der beiden Partien gegen Porto aber erstmal beiseite schiebt: „Ich beschäftige mich mit dem Wettkampf. Was ein möglicher Erfolg mit sich bringt, wird sich später zeigen.“

Erwartet wird, dass der 43-Jährige seine bestmöglichste Startelf auf den Rasen der ausverkauften MHP-Arena schickt. Schließlich möchten sich die Stuttgarter vor dem Rückspiel in einer Woche im Estádio do Dragão in Porto eine komfortable Ausgangslage erspielen. Außer Rechtsverteidiger Josha Vagnoman, der weiter mit Oberschenkelproblemen ausfällt, sind alle Spieler fit.

Wir haben die erwartete Aufstellung des VfB gegen den FC Porto in unserer Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken!