So will der VfB gegen Freiburg spielen

12 Benjamin Pavard könnte erstmals in dieser Saison im defensiven Mittelfeld spielen. Foto: dpa

Gegen den SC Freiburg ist Benjamin Pavard an diesem Sonntag (18 Uhr) wieder mit dabei. Wo aber soll der Weltmeister spielen? Einen Einblick in die Startaufstellung der Stuttgarter gibt unserer Bildergalerie.

Stuttgart - Sein Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel aus der Partie in Mönchengladbach vom 9. Dezember (0:3) ist restlos ausgeheilt. Einem Einsatz von Benjamin Pavard in der Startelf des VfB Stuttgart im Heimspiel an diesem Sonntag (18 Uhr) gegen den SC Freiburg steht also nichts mehr im Weg. Die Frage ist lediglich, auf welche Position der Trainer Markus Weinzierl seinen Weltmeister beordern wird, um im eminent wichtigen Duell mit den in der Rückrunde ebenfalls noch punktlosen Südbadenern erfolgreich zu sein.

Kommunikation auf Türkisch

Da das Abwehrzentrum mit Neuzugang Ozan Kabak und Marc Oliver Kempf in München recht stabil stand und Andreas Beck mit Kabak auch auf Türkisch kommunizieren kann, könnte Pavard nicht wie bei der WM als Rechtsverteidiger, sondern im zentralen Mittelfeld auflaufen. Dies würde eine Auszeit für den argentinischen Dauerläufer Santiago Ascacibar bedeuten, dessen Formkurve zuletzt leicht nach unten zeigte. Fest steht derweil, dass Mario Gomez nach seiner Pause im Spiel beim FC Bayern wieder in die Startelf rückt.

Erfahren Sie die Startaufstellung gegen den SC Freiburg in unserer Bildergalerie.