12 Sasa Kalajdzic an der Seite der Kollegen Marc Kempf, Gonzalo Castro und Waldemar Anton (v.l.). Foto: Imago

Gegen den FC Schalke 04 will der Stuttgarter Stürmer Sasa Kalajdzic an diesem Samstag (15.30 Uhr) seine Treffsicherheit erneut unter Beweis stellen. Welche zehn VfB-Profis neben dem Österreicher auflaufen, das erfahren Sie hier.

Stuttgart - Nach 22 Spieltagen hat der FC Schalke 04 gerade mal neun Punkte geholt – einen davon beim 1:1 im Hinspiel, gegen den VfB, für den Nicolas Gonzalez Ende Oktober per Handelfmeter ausglich. Im Heimspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen die Königsblauen sollen es für den Aufsteiger nun möglichst drei Punkte werden. Auch, weil S04 personell am Stock geht. Acht Profis, darunter der Neuzugang Klaas-Jan Huntelaar, fallen derzeit verletzt aus.

Im Falle eines Sieges wäre für die Stuttgarter das Saisonziel Klassenverbleib schon frühzeitig so gut wie erreicht – und man könnte für ein weiteres Jahr erste Liga planen. Doch der VfB-Cheftrainer Pellegrino Matarazzo bleibt in diesem Punkt zurückhaltend: „Wir sind auf unserem Weg und wissen, was wir können und was die nächsten Schritte sind.“

Eine Fragezeichen hinter Coulibaly

Mit Gonzalez, Erik Thommy, Lilian Egloff, Clinton Mola und Darko Churlinov ist ein Quintett zwar verletzt, hinter dem Einsatz von Tanguy Coulibaly (Schlag aufs Knie) steht zudem ein Fragezeichen – doch Matarazzo steht dennoch die Elf zur Verfügung, die in der Vorwoche mit 1:0 in Köln gewann. Änderungen an der Startformation werden daher keine erwartet.

„Es ist eine Frage der Zeit, wann er eine Verschnaufpause bekommt“, sagt Matarazzo zwar über seinen besten Torjäger Silas Wamangituka (11 Treffer), der zuletzt etwas überspielt wirkte. Doch eine mögliche Pause dürfte der Kongolese erst nach dem Schalke-Spiel erhalten.

