Unfall im Landkreis Heilbronn 20-Jährige überlebt Frontalzusammenstoß nicht

Eine junge Autofahrerin hat am Donnerstag im Landkreis Heilbronn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. In der Folge prallte sie in den Gegenverkehr und überschlug sich. Die 20-Jährige starb.