Aufstellung der Stuttgarter: So will der VfB gegen Borussia Dortmund spielen

So will der VfB gegen Borussia Dortmund spielen

12 Ein Höhepunkt jagt den nächsten: Nach dem Gastspiel bei Real Madrid empfängt der VfB an diesem Sonntag den Bundesliga-Topclub Borussia Dortmund. Foto: IMAGO//Pressefoto Rudel/Michael Treutne

Am vierten Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es an diesem Sonntag (17.30 Uhr) für den VfB zum Spitzenspiel in der ausverkauften MHP-Arena gegen Borussia Dortmund. Wir haben die mögliche Aufstellung der Stuttgarter.











Link kopiert



Zum Ausklang seiner englischen Woche mit drei Spielen in acht Tagen bekommt der VfB Stuttgart einen weiteren Topclub serviert: An diesem Sonntag (17.30 Uhr/Liveticker) empfängt die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß („der BVB ist sehr gut in die Saison reingekommen“) das Spitzenteam von Borussia Dortmund.