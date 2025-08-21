Aufsteiger in die Bundesliga: Der HSV – vom Bundesliga-Dino zum Scheinriesen

Nach sieben Jahren Erstliga-Abstinenz ist der Rückstand der Hamburger auf die Konkurrenz beachtlich. Da hat es der 1. FC Köln nach nur einem Jahr zweite Liga besser.
Die Luft ist zum Zerschneiden dick im Medienraum des Estadio de Son Moix in Palma. Merlin Polzin steht umringt von einer Handvoll Reporter – und die Fragen klingen, als sei bereits die Hälfte der Saison absolviert und die Lage rund um sein Team beinahe aussichtslos. Tatsächlich ist mit dem 0:2 bei RCD Mallorca aber gerade einmal die Vorbereitung beendet, und doch wird Hamburgs Aufstiegstrainer spätestens in diesem Moment klar: Die Realität hat den HSV nach den Jubelszenen vor 100 000 Menschen auf dem Rathausmarkt schneller eingeholt als es die Macher selbst geahnt haben. Der Bundesliga-Rückkehrer ist nach sieben Jahren Erstliga-Abstinenz ein Scheinriese. Und muss schnell an Größe zulegen.