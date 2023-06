1 Präsident Wladimir Putin und Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin – aus einstigen Verbündeten sind wohl Feinde geworden. (Archivbild) Foto: AFP/GAVRIIL GRIGOROV

Die Lage in Russland spitzt sich nach dem bewaffneten Aufstand des Söldnerchefs Jewgeni Prigoschin dramatisch zu. Der Kreml kündigt eine Rede von Wladimir Putin an.









Nach dem bewaffneten Aufstand des russischen Söldnerchefs Jewgeni Prigoschin hat der Kreml in Moskau eine Rede von Präsident Wladimir Putin angekündigt. Der Staatschef werde sich in Kürze an die Öffentlichkeit wenden, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge am Samstag. Details nannte er zunächst nicht. Prigoschin, der bisher als Vertrauter Putins gilt, hat mit seiner Privatarmee Wagner nach eigenen Angaben wichtige militärische Objekte in Rostow am Don im Süden Russlands besetzt. Eine Stellungnahme des russischen Verteidigungsministeriums gab es nicht dazu.