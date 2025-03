Aufstand der Assad-Anhänger: 1000 Tote – sunnitische Gruppen begehen in Syrien Massaker

1 Syrische Streitkräfte rücken in die Dörfer im Umland von Latakia vor. Foto: dpa/Moawia Atrash

Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa kündigt die Bestrafung der Schuldigen an – Aufstand der Assad-Anhänger geht weiter











Link kopiert



Bewaffnete Kämpfer tauchten in Dörfern an der syrischen Mittelmeerküste auf und trennten die Männer von Frauen und Kindern. Dann erschossen sie alle Männer – allein in drei Ortschaften wurden 69 Menschen getötet, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte. Mehr als zwei Dutzend weitere Massaker mit insgesamt 745 Toten zählte die Beobachtungsstelle in den vergangenen Tagen im Siedlungsgebiet der alawitischen Minderheit in Syrien. Für die schlimmste Gewalt seit Ende des 13-jährigen Bürgerkrieges im Dezember sind sunnitische Gruppen verantwortlich, die Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa und dessen Miliz HTS unterstützen. Scharaa verurteilte die Massaker, doch sein Vorhaben eines friedlichen Übergangs zu einem neuen Staat könnte an seinen eigenen Kämpfern scheitern.