Aufsichtsrat des VfB Stuttgart: Porsche hat sich entschieden – Meschkes Nachfolge beim VfB geregelt

Der frühere Topmanager des Sportwagenherstellers scheidet bekanntlich aus dem VfB-Kontrollgremium aus. Robert Ader folgt ihm nach, doch in den Präsidialausschuss rückt ein anderer auf.

Lutz Meschkes Nachfolge im Aufsichtsrat des VfB Stuttgart ist geklärt. Nach Informationen unserer Redaktion entsendet der Anteilseigner Porsche künftig Robert Ader in das Kontrollgremium des Fußball-Bundesligisten. Meschke, der den Einstieg des Sportwagenherstellers als VfB-Investor maßgeblich vorangetrieben hatte, scheidet bekanntlich zum Jahresende aus.

Ader fungiert in Zuffenhausen seit einigen Monaten als sogenannter Porsche-Chef Deutschland. Offiziell heißt Das: Vorsitzender der Geschäftsführung der Porsche Deutschland GmbH. Damit sitzt weiter ein Topmanager des Automobilunternehmens im VfB-Aufsichtsrat, wenngleich der 50-jährige Marketing- und Vertriebsexperte nicht wie einst Meschke zu Beginn seines VfB-Engagements dem Vorstand der Porsche AG angehört.

Aus der obersten Führungsebene vertritt weiterhin Albrecht Reimold (Produktion) den Sportwagenbauer im VfB-Aufsichtsrat. Er rückt zudem in den Präsidialausschuss auf. Diese Personalien sollen auf der Sitzung an diesem Dienstag verkündet und vollzogen werden. Bisher bildete der frühere Finanzvorstand Meschke mit Vereinspräsident und Aufsichtsratschef Dietmar Allgaier sowie dem Mercedes-Mann Franz Reiner (Vorstandsvorsitzender Mercedes-Benz Mobility AG) die schnelle Eingreiftruppe auf dieser Ebene beim Pokalsieger.

Allerdings verlässt auch Reiner auf eigenen Wunsch das Kontrollgremium der Fußball AG. Für ihn hat das Unternehmen mit dem Stern bereits in Michael René Eisenmann (Vice President Sales Controlling) den Nachfolger benannt. Damit dürfte das Stühlerücken vorerst beendet sein, denn der VfB-Aufsichtsrat ist wieder komplett.