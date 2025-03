Aufsicht des Kartellamts: BGH entscheidet über strengere Wettbewerbsaufsicht für Apple

1 Einschätzungsfrage: Wie mächtig ist der Tech-Konzern Apple im Wettbewerb? (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/dpa

Deutsche Wettbewerbshüter haben große Digitalkonzerne schon länger im Visier. Der Bundesgerichtshof hat nun geprüft, ob das Bundeskartellamt Apple härter in die Mangel nehmen darf.











Karlsruhe - Hat der iPhone-Hersteller Apple eine überragende marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb? Dazu will am Dienstag der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe eine Entscheidung fällen. Das Bundeskartellamt hatte die Frage 2023 bejaht. Der US-Technologiekonzern unterläge damit einer strengeren Missbrauchsaufsicht der Wettbewerbshüter. Gegen die Einstufung wandte sich das Unternehmen mit einer Beschwerde nach Karlsruhe. Der Kartellsenat des BGH entscheidet darüber in erster und letzter Instanz. (Az. KVB 61/23)