Aufsehenerregender Fall: Urteil im Fall vergewaltigter Ärztin in Indien

2 Nach offiziellen Daten wird in dem bevölkerungsreichsten Land der Erde jede Viertelstunde ein neuer Vergewaltigungsfall gemeldet. (Archivbild) Foto: Avishek Das/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Der Tod einer angehenden Ärztin in der Millionenstadt Kolkata hatte im vergangenen Jahr eine Welle von Protesten ausgelöst. Jetzt verkündet ein Gericht in dem Fall ein Urteil.











Kolkata - Die Vergewaltigung einer jungen Ärztin, die an ihren Verletzungen gestorben ist, hatte im vergangenen Jahr eine Protestwelle in Indien ausgelöst - nun fiel ein Urteil. Ein Gericht in Kolkata sprach örtlichen Medienberichten zufolge einen 33-jährigen Mann schuldig, der in dem Krankenhaus als freiwilliger Helfer gearbeitet habe.