Alarm in Behörde löst Großeinsatz der Polizei aus

Aufregung in Göppingen

8 Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Foto: SDMG/Woelfl

In Göppingen rücken am Donnerstagmorgen zahlreiche Polizeikräfte zu einer Behörde aus. Grund war ein ausgelöster Alarm.















Link kopiert

Aufruhr in Göppingen: Am Donnerstagmorgen löste eine Behörde in der Mörikestraße gegen 8.30 Uhr einen Alarm aus. Das berichtet die Polizei.

Da die Lage zunächst unklar war, rückten die Einsatzkräfte mit einem großen Aufgebot aus. Kurze Zeit nach dem Eintreffen der Beamten stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Die Ordnungshüter konnten Entwarnung geben.

Wie die Polizei weiter mitteilte, bestand zu keiner Zeit eine Gefahr.