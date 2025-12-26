Stuttgarter Klett-Gruppe: Professoren der Euro-FH meutern gegen den Sparkurs

Sie gehört zu den Flaggschiffen der Stuttgarter Klett-Gruppe: die Euro-FH in Hamburg Doch seit Monaten wird dort erbittert um ein neues Vergütungssystem gestritten.
Es ist ein weit verzweigter Bildungskonzern, der vom Stuttgarter Feuersee aus gesteuert wird. Zur Klett-Gruppe – begründet von dem Schulbuch-Pionier Ernst Klett (1911 bis 1998) – gehören mehr als 100 Unternehmen in 24 Ländern. Verlage und Bildungsmedien, Kindertagesstätten und Schulen sowie Erwachsenen- und Weiterbildung sind drei Säulen; Letztere trägt gut 15 Prozent zum Umsatz bei.