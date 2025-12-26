Stuttgarter Klett-Gruppe: Professoren der Euro-FH meutern gegen den Sparkurs

Sie gehört zu den Flaggschiffen der Stuttgarter Klett-Gruppe: die Euro-FH in Hamburg Doch seit Monaten wird dort erbittert um ein neues Vergütungssystem gestritten.

Es ist ein weit verzweigter Bildungskonzern, der vom Stuttgarter Feuersee aus gesteuert wird. Zur Klett-Gruppe – begründet von dem Schulbuch-Pionier Ernst Klett (1911 bis 1998) – gehören mehr als 100 Unternehmen in 24 Ländern. Verlage und Bildungsmedien, Kindertagesstätten und Schulen sowie Erwachsenen- und Weiterbildung sind drei Säulen; Letztere trägt gut 15 Prozent zum Umsatz bei.

Als eines der Flaggschiffe im dritten Bereich gilt die Europäische Fernhochschule (Euro-FH) in Hamburg. Fach- und Führungskräfte erhalten dort berufsbegleitend das Rüstzeug für ihren weiteren Karriere- und Lebensweg. Flexible Organisation, hochwertige Lehre und professionelle Betreuung verspricht die Fachhochschule. Gut 40 Professorinnen und Professoren kümmern sich um die derzeit 12 000 Studierenden.

Hilferuf an die Wissenschaftsbehörde

Ein „vertrauensvoller und wertschätzender Umgang“ gehört zu den Werten, die die Euro-FH in ihrem Leitbild hochhält. Man stehe für eine „offene Diskussionskultur“ und beteilige alle Mitglieder der Hochschule an Entscheidungsprozessen. Doch wegen einer hoch umstrittenen Entscheidung hängt in Hamburg seit Monaten der Haussegen schief. Zuletzt wandten sich Professoren sogar mit einer Art Hilferuf an die Wissenschaftsbehörde der Hansestadt: Sie solle überprüfen, ob die Voraussetzungen für eine Hochschule überhaupt noch erfüllt seien.

Vordergründig geht es bei dem nun eskalierten Konflikt ums Geld, im Kern aber auch um die Freiheit von Forschung und Lehre. Auslöser war der Entschluss, die Bezahlung der (angestellten) Professoren neu zu regeln. Angelehnt ist diese an die Besoldungsgruppe W 2, was etwa 5500 Euro im Monat entspricht. Doch mit der Übernahme von Zusatzarbeiten ließen sich die Jahreseinkünfte deutlich steigern; manche „Profs“ kamen auf mehr als 100 000 Euro, in der Spitze sogar auf 150 000 Euro.

Professoren werden nach Punktesystem vergütet

Aus Sicht der Geschäftsführung drohten die Gehaltszahlungen damit aus dem Ruder zu laufen. Auf Dauer könne die Hochschule, die sich ohne staatliche Zuschüsse alleine aus den Gebühren der Studierenden finanziert, das nicht verkraften. Also wurde ein Punkte-System ersonnen, mit dem jeder Aufschlag aufs Basisgehalt an das Erreichen von Zusatzzielen geknüpft wird. Einer entsprechenden Vereinbarung erteilte der Betriebsrat seinen Segen. Bis zu 100 000 Euro pro Jahr, hieß es, ließen sich so immer noch erreichen.

Viele Professorinnen und Professoren sahen in dem „Performance Management System“ indes vor allem eine Gehaltskürzung. Es gehe offensichtlich darum, die profitable Hochschule noch profitabler zu machen. Ohne wirtschaftliche Not, monieren sie, werde in die Freiheit von Forschung und Lehre eingegriffen. Leicht messbare, kleinteilige Ergebnisse rückten in den Vordergrund, langfristige, anspruchsvolle Forschung und qualitativ hochwertige Lehre gerieten ins Hintertreffen. Letzteres mache eine Hochschule aber entscheidend aus. Ohne Freiräume für Kreativität und Innovation könne sie nicht überleben.

„Bezahlung darf Hochschule nicht überfordern“

Auch für den zuständigen Vizepräsidenten Marcus Bysikiewicz spielt die Freiheit von Forschung und Lehre „eine entscheidende Rolle“. Um diese zu gewährleisten, müsse die Euro-FH „auch wirtschaftlich stabil und zukunftsfähig“ sein. Man habe die Vergütung der Professoren daher so korrigieren müssen, dass sie einerseits „attraktiv und marktgerecht“ sei, aber „die Hochschule auf der anderen Seite nicht überfordert“. Er bedauere die Abstriche für die Professoren, sagt Bysikiewicz, aber für die Zukunft der Hochschule sei es eine „unumstößliche Entscheidung“.

Rechtsfest scheint sie auf jeden Fall zu sein. Reihenweise zogen Professoren vor das Arbeitsgericht, um ihr bisheriges Salär zu behalten – und scheiterten allesamt. Grund: das Plazet des Betriebsrates, in dem die Dozenten keine große Lobby haben. Doch die Niederlagen befriedeten den Konflikt nicht, sondern heizten ihn eher noch an. Die ersten Professoren sollen bereits ihre Kündigung eingereicht haben, weitere denken über einen solchen Schritt nach. Auf dem Bewertungsportal Kununu gibt es – neben viel Lob – harsche Urteile über die Geschäftsleitung und deren Kurs auf „Gewinnmaximierung“. Viele Einträge kommentiert der Vizepräsident Bysikiewicz verständnisvoll, über besonders krasses Feedback zeigt er sich schon mal „bestürzt“.

Viele trauen den versöhnlichen Tönen nicht

In einer internen Rundmail schlugt der Vize selbstkritische Töne an. Trotz der Erfolge vor dem Arbeitsgericht sehe man sich „nicht als Gewinner“, bisher gebe es „auf allen Seiten nur Verlierer“. Rückblickend würde man „einige Dinge anders machen“, aber nun gelte es nach vorne zu schauen. „Ein weiteres Jahr des Abwartens oder Verharrens“ nütze niemandem. Nötig sei ein neues Mindset, um wieder „Freude und Stolz an der gemeinsamen Arbeit“ zu entwickeln. Unterschrift: „Euer Marcus“.

Doch der versöhnlichen Tonlage scheinen viele Professoren nicht zu trauen. Anfang Dezember folgte ihr nächster Schritt, das Schreiben an die Hamburger Wissenschaftsbehörde mit dem Appell, korrigierend einzugreifen. Deren Sprecher indes lobt, seit ihrer Gründung 2003 stehe man mit der Euro-FH in einem „vertrauensvollen Austausch“. Sie erhalte nun erst einmal Gelegenheit zur Stellungnahme. Ob die Aufsicht am Ende einschreite, sei „derzeit noch vollkommen offen“.

Nun wird ein neutraler Mediator gesucht

Die Hochschule selbst setzt derweil auf einen „neutralen Mediator“. Mit ihm wolle man den Konflikt „im Interesse aller Beteiligten lösen“. Doch schon an der Auswahl der Person, bei der die Klett-Gruppe dem Vernehmen nach maßgeblich mitreden will, könnte sich neuer Streit entzünden. Aus der Stuttgarter Zentrale am Feuersee gibt es zu den Turbulenzen in Hamburg übrigens keinen Kommentar: Gemäß dem Grundsatz der dezentralen Führung wird alleine auf die Euro-FH verwiesen.