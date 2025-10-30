Aufruf zu Regelverstoß: Liberale propagieren „Notwehr“ gegen Bürokratie

Bürokratische Vorgaben nerven? Man solle diese einfach nicht mehr beachten, empfiehlt nun just die „Rechtsstaatspartei“ FDP. Ein Aufruf zum Rechtsbruch?
Das Schreiben der Landtags-FDP ging an ein Viertel aller Handwerksbetriebe in Baden-Württemberg. Im knallig-bunten Briefkopf prangte ein Foto des Fraktionschefs, Landesvorsitzenden und Spitzenkandidaten für die Landtagswahl, Hans-Ulrich Rülke (64). Der Betreff stand direkt daneben in gelber Schrift auf pinkfarbenem Grund: „Unsere Sofortmaßnahmen zum Bürokratieabbau im Handwerk.“ Noch kürzer brachte es ein Zitat Rülkes auf den Punkt: „Anpacken statt ausfüllen.“