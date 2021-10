Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Deutschen zur Grippeimpfung aufgerufen. „Bitte lassen Sie sich gegen Grippe impfen“, sagte Spahn in Berlin. Es seien „mehr als genug“ Impfstoffe bestellt worden und stünden bereits zur Verfügung.















Berlin - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Deutschen zur Grippeimpfung aufgerufen. „Bitte lassen Sie sich gegen Grippe impfen“, sagte Spahn am Mittwoch in Berlin. Es seien „mehr als genug“ Impfstoffe bestellt worden und stünden auch bereits zur Verfügung. In der vergangenen Grippesaison seien 22 Millionen Impfungen verabreicht worden, deutlich mehr als in den Jahren davor. „Wir wollen gern wieder eine solche Quote erreichen“, sagte Spahn.

Weil es im vergangenen Jahr so gut wie keine Grippe gegeben habe, sei in diesem Jahr das Risiko einer gefährlichen Grippewelle größer. Der Gesundheitsminister appellierte auch mit Blick auf die Corona-Pandemie, sich impfen zu lassen. Dies könne dabei helfen, eine Überlastung des Gesundheitssystems im weiteren Verlauf des Herbsts und im Winter zu vermeiden.

Der Chef des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, sagte, es lasse sich nicht vorhersehen, wie sich die Grippe entwickeln werde. Es werde sich aber in den kommenden Wochen die Zahl der Covid-19-Fälle erhöhen. Es müsse verhindert werden, dass dies parallel zu vielen Grippeerkrankungen passiere.